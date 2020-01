Fora do Santos desde maio, joia da base estipula data para definir futuro

Giovanni Manson, um dos destaques da base do Santos, está sem time desde maio e deve definir seu futuro a partir do dia 31 de janeiro, quando completa 18 anos.

O destino de Giovanni deve ser o futebol europeu. O presidente do Peixe, José Carlos Peres, chegou a anunciar o Ajax (HOL) como destino. Os representantes do meia, porém, negam. O Chelsea (ING) também demonstrou interesse.

Giovanni tem 17 anos e não foi procurado para assinar o primeiro contrato profissional com o Alvinegro logo depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Houve apenas uma proposta, considerada muito baixa. O vínculo de formação acabou e ele treina por conta desde maio.

O Santos alega ter o direito do primeiro contrato e cobra a multa, calculada em 200 vezes o salário, mais custos da formação. Pessoas próximas a Giovanni afirmam que o novo clube terá de pagar apenas uma compensação pelo tempo no Peixe (entre 2012 e 2019). O caso vai para o CAS (Corte Arbitral do Esporte).