Filho nasce prematuro, Cueva é liberado pelo Santos e não enfrenta o Botafogo

Cueva não ficará à disposição do Santos contra o Botafogo neste domingo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O filho nasceu prematuro, de sete meses, e o meia foi liberado para viagem ao Peru. Ele retornará na terça ao Brasil, dia de folga ao elenco, e treinará apenas na quarta.

Outro desfalque do Santos é Jobson. O volante ainda se recupera de entorse no tornozelo direito. Os estrangeiros relacionados por Jorge Sampaoli serão Aguilar, Cueva, Derlis, Sánchez e Soteldo.

O Peixe é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, três atrás do Palmeiras. O Alvinegro venceu as últimas quatro partidas na competição.

