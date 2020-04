Filho de Raniel, do Santos, recebe alta após 23 dias na UTI

Felipe, filho de 10 meses de Raniel, do Santos, recebeu alta médica nesta quarta-feira após 23 dias na UTI por conta de um afogamento na piscina.

Pessoas próximas à família apontaram a dificuldade em conviver com um processo lento, mas relatam a alegria dos pais por vê-lo melhorar, mesmo que aos poucos, dia após dia há quase um mês. Alguns cuidados serão tomados em casa e todos classificam a recuperação como “milagre”.

O Peixe informou sobre o acidente nas redes sociais e acompanhou o caso de perto. Raniel não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento.

Raniel e os demais jogadores do elenco alvinegro estão de férias coletivas até 20 de abril. O clube deve estender a pausa por mais 10 dias por conta da pandemia do novo coronavírus. Não há previsão sobre a retomada das competições no país.

