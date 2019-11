Filho de Pelé, Edinho é o novo coordenador técnico e de desenvolvimento do Santos

Na manhã desta sexta-feira, o Santos anunciou Edinho, um dos filhos de Pelé, como novo coordenador técnico e de desenvolvimento do clube.

De acordo com o Peixe, Edinho chega para trabalhar com ênfase nas categorias de base, e atuará ao lado do ídolo santista Renato.

“O Santos FC informa que Edinho assume o cargo de Coordenador Técnico e Desenvolvimento, com foco na formação das categorias de base do Clube. Atuará em parceria com o também Coordenador Técnico e Desenvolvimento Renato, que tem ênfase também no Futebol Profissional. Desejamos boa sorte neste novo desafio”, informou o clube.

Recentemente, Edinho, que foi goleiro do Santos no vice-campeonato brasileiro de 1995, se aventurou pela carreira de treinador. Em 2015, comandou o Mogi Mirim, passando também por Água Santa e Tricordiano nos anos seguintes.

Em 2005, o novo coordenador técnico e de desenvolvimento do Santos foi preso em uma operação contra o tráfico de drogas. Em 2014, foi condenado a 33 anos de prisão, e em fevereiro de 2017, teve pena reduzida para 12 anos e 11 meses. Em 25 de setembro deste ano, deixou a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, para cumprir o restante da pena em regime aberto.