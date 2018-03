Ferraz fica perto do retorno ao Santos; Bruno Henrique avança mais um passo

Bruno Henrique e Victor Ferraz estão mais perto de ficar à disposição do técnico Jair Ventura no Santos. A dupla treinou com bola em trabalho técnico de fundamentos com os reservas na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O atacante, porém, deixou a atividade antes de um coletivo em campo reduzido. Ele ainda não foi liberado para contatos físicos.

Bruno e Victor estão em fase final da recuperação de contusão na retina do olho e luxação no ombro, respectivamente. O departamento médico não estipula prazo para retorno, mas é possível que estejam disponíveis para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ferraz está em estágio de reabilitação mais avançado.

Os titulares ficaram na academia para um treino regenerativo depois do empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu. Renato, poupado no clássico, e Arthur Gomes, Diogo Vitor e Vitor Bueno, que entraram no decorrer da partida, foram a campo. Gabigol fez trabalho físico à parte.

O Santos volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O Peixe, já classificado, pode poupar alguns titulares.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com