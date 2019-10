Ferraz espera “jogo de imposição” do Vasco e vê Santos na briga pelo título

Capitão do Santos, Victor Ferraz espera por um jogo de muita disputa física contra o Vasco neste sábado, às 17h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe assistiu a pelo menos quatro vídeos de lances do Cruzmaltino no Brasileirão. Ferraz aponta as qualidades do time dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

“Jogo difícil, adversário que vem crescendo no campeonato, principalmente depois da chegada do Luxemburgo. Marca muito, corre demais. Geralmente congestiona o meio-campo, com jogadores que sabem jogar e também a característica de marcação. É jogo de imposição, acompanhamos a forma que venceram o São Paulo, com muita vontade e disposição. Temos que saber aproveitar. Estamos montando estratégia. Podemos aproveitar um pouco dessa empolgação em busca dos três pontos e uma condição melhor para o clássico”, disse Ferraz.

O lateral-direito também falou sobre a briga pelo título. Ele admite a dificuldade, mas ainda sonha. O Santos é o terceiro, a cinco pontos do Palmeiras e a oito de distância para o Flamengo.

“Santos ainda sonha com o título. Sabendo que não é fácil, pela distância e desempenho do Flamengo. Quando abrimos pontuação e forma com que jogamos, acharam que seria difícil alcançar e alcançaram, ultrapassaram. É um campeonato onde todo mundo vai oscilar. Flamengo no começo e agora engrenou. Em algum momento pode acontecer de perder jogadores importantes. Eles jogaram com basicamente o mesmo time. Poupou contra o São Paulo e dois ou três em outro, mas mantiveram os jogadores. Não estou torcendo para perder jogadores, mas é difícil manter o nível. Time entrosado e fica difícil, ocorreu com o Palmeiras também. Temos que pensar no Vasco”, concluiu.

