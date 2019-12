Felippe Cardoso, do Santos, é procurado por América-MG e clube de Portugal

O América-MG tem interesse em Felippe Cardoso, do Santos. O centroavante retorna ao Peixe depois de empréstimo ao Ceará neste ano.

O América conversou com a diretoria do Peixe e manifestou o desejo em contar com Felippe por um ano. A resposta, porém, não foi positiva.

O clube mineiro ouviu sobre a espera de Felippe Cardoso pela formalização de proposta de um clube de Portugal. O objetivo do jogador de 21 anos é atuar no exterior.

O Alvinegro aguarda pela nova comissão técnica, mas vê pouca chance de Felippe ser utilizado. Ele teve bom início no Ceará, porém, caiu de rendimento e terminou a temporada como reserva.

O América-MG também quer Daniel Guedes, lateral-direito do Santos. A espera por julgamento, porém, inviabiliza as tratativas no momento.