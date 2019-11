Felipe Jonatan vê vitória no San-São como obrigação

Ainda com chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Santos tem compromisso marcado com o São Paulo, que almeja uma vaga direta para a próxima Libertadores da América. Às vésperas do duelo deste sábado, às 17 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, o lateral Felipe Jonatan vê o triunfo como obrigação para o Peixe.

“O time do São Paulo vem de resultados negativos, porém sabemos que clássicos são decididos em detalhes. Mas eu aprendi em casa que clássico não se joga, clássico se vence. Tenho certeza de que, com o apoio do nosso torcedor, vamos brigar por mais um triunfo”, comentou.

Como de praxe, expectativa é de casa cheia para o San-São. Diante disso, o jovem defensor agradeceu a torcida santista.

“A Vila estará muito linda com o apoio do nosso torcedor, que esgotou os ingressos. Esperamos fazer uma bela partida para buscar os três pontos”, completou.

Apesar de estar à disposição para o jogo, a tendência é que Jorge seja o escolhido. A provável escalação de Sampaoli deve ter os seguintes atletas: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

Com 64 pontos somados, o Santos está apenas três tentos atrás do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo, que vem de duas derrotas consecutivas, é o quinto colocado na tabela.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com