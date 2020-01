Felipe Jonatan vê Jesualdo parecido com Sampaoli: “Gosta da bola”

A grande expectativa do Santos para 2020 gira em torno de Jesualdo Ferreira, novo treinador da equipe. Nesta quinta-feira, Felipe Jonatan concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e falou sobre as primeiras impressões que teve do português.

Em sua primeira análise, Felipe Jonatan destacou que o técnico tem semelhanças com Jorge Sampaoli. Além disso, o lateral-esquerdo ressaltou as conversas que o comandante já teve com o elenco.

“É um treinador ponta firme. Quando quer algo, vai atrás. Não melindra jogador, fala no olho. Ele já falou algumas coisas na frente do grupo. Quando for para dar dura, vai dar. Quer agressividade, um time para o ataque. Tem trabalhos parecidos com o Sampaoli”, disse o jogador.

Além disso, Felipe Jonatan revelou que Jesualdo tem uma predileção por trabalhos com bola, deixando as atividades físicas em segundo plano no início da pré-temporada. O lateral acredita que o treinador tem tudo para potencializar o elenco.

“Foi um treino bem intenso. Ele mostrou que conhece bem a equipe do Santos. Manteve uma base que terminou o ano passado. Já chegou pedindo bola, sem muita parte física. Nem passamos na academia nem nada. Ele mostrou que gosta de bola”, afirmou Felipe Jonatan.

“É um treinador forte, com respaldo no futebol, na bola. O primeiro contato foi muito importante. É um treinador que vem determinado, para elevar o nome do Santos”, completou.

A princípio, Felipe Jonatan desponta como principal candidato à lateral-direita titular do Santos após a saída de Jorge. No ano passado, o jogador também atuou na linha do meio-campo com Sampaoli.