Felipe Jonatan toma conta da lateral do Santos e se destaca por dribles e assistências

Jesualdo Ferreira ainda não definiu a escalação completa ideal para o Santos, mas conta com uma espinha dorsal neste início de ano. Dentre os jogadores fundamentais da equipe, Felipe Jonatan inicia com ano com destaque e forte influência no ataque do Peixe.

Se no ano passado o jogador tinha a concorrência de Jorge para a lateral-esquerda, em 2020 Felipe Jonatan é a única opção de origem para a posição. Isso porque Jorge retornou ao Monaco após o término do empréstimo e, até o momento, o Santos ainda não buscou uma contratação para a reserva.

Mesmo sem a pressão causada pela concorrência, Felipe Jonatan tem demonstrado um desempenho elogiável nesse início de ano. O jogador lidera o ranking de assistências do Peixe na temporada, tendo passado para um companheiro marcar em duas ocasiões.

A primeira assistência foi na partida contra o Guarani. Felipe Jonatan recebeu passe pela esquerda e cruzou na marca do pênalti para Arthur Gomes testar para as redes. Na sequência, o lateral deu o passe para Raniel marcar o primeiro gol da vitória sobre a Inter de Limeira.

Além disso, Felipe Jonatan participou do início da jogada do gol que abriu o placar na Vila Belmiro no triunfo sobre o Botafogo-SP com uma bela finta sobre o marcador. Inclusive, o lateral é o jogador do Santos com mais dribles no Paulistão, tendo passado 12 vezes pelo adversário nas cinco partidas em que esteve em campo, de acordo com o Footstats.

No momento, a principal alternativa a Felipe Jonatan para a lateral-esquerda é a improvisação de Pituca. No entanto, Luan Peres também foi utilizado nessa posição por Jorge Sampaoli no ano passado.

Depois de cinco rodadas disputas pelo Campeonato Paulista, o Santos é o líder do grupo A, com dez pontos somados. Na próxima rodada, o Peixe visitará a Ferroviária, em Araraquara, no domingo, às 19h.