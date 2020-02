Felipe Jonatan revela temor por goleada e diz que “tudo vai mudar” no Santos

Felipe Jonatan foi sincero na avaliação da derrota do Santos por 2 a 0 para o Ituano neste sábado, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O lateral-esquerdo falou sobre o temor de nova goleada – o Ituano fez 5 a 1 no ano passado -, e prometeu “vida nova” no Peixe.

“Equilíbrio (foi o papo no vestiário). Não poderíamos sair daqui como o Santos no ano passado. Professor pediu equilíbrio, disse que poderíamos reverter, mas goleiro deles estava numa tarde inspirada. Temos que evoluir muito”, disse Felipe.

“No clássico tudo vai mudar. Vamos nos empenhar para mudar esse quadro no fim de semana”, emendou – lembrando que o Alvinegro enfrentará o Verdão sábado, no Pacaembu.

A entrevista de Felipe Jonatan em Itu. Vídeo feito por José Pais, da TV Gazeta #GazetaPeixe pic.twitter.com/N1fTbQyGwd — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) February 22, 2020

Felipe Jonatan também comparou os times de Jesualdo Ferreira em 2020 e Jorge Sampaoli em 2019.

“Tudo se resume ao trabalho. Estamos dando a nossa vida, mas as coisas precisam de tempo. Fizemos boa campanha ano passado no Brasileiro, método do Jesualdo é diferente. Sampaoli mais agressivo na marcação, time mais em cima. Jesualdo pede para esperarmos um pouco mais, mas ele já falou que isso vai mudar durante os treinamentos. Nessa semana mudamos um pouco, fomos mais agressivos no segundo tempo. Ele pediu isso no intervalo. Ele pediu para guardarmos esse segundo tempo para a gente”, concluiu.