Felipe Jonatan perde espaço e mira recomeço no Santos: “Não há vaidade”

Felipe Jonatan vive início irregular no Santos. Depois do investimento de R$ 6 milhões e da expectativa alta pelo bom desempenho no Ceará, o lateral-esquerdo ainda não se firmou.

O jovem de 21 anos estreou bem diante do Oeste, mas passou a oscilar e, antes da decisão contra o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, viu Diego Pituca ser improvisado em sua posição.

“Opção do treinador. Cada jogo tem um estilo e por isso o Sampaoli preferiu assim. Aqui não há vaidade, então quem jogar vai representar muito bem essa camisa”, disse Felipe Jonatan, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A busca por uma vaga ficou ainda mais difícil depois da chegada de Jorge, emprestado pelo Monaco-FRA. Fora da Copa do Brasil por já ter atuado pelo Ceará, Felipe viu o concorrente fazer o gol da classificação diante do Vasco. A saída, no entanto, pode ser uma parceira.

“Acho que podemos jogar juntos, sim. Com muito treino, podemos nos adaptar em qualquer posição. Estou focado para ajudar sempre que precisarem de mim”, afirmou o ala.

Sem atuar desde 31 de março, Felipe Jonatan teve tempo para refletir e se preparar para estar 100% fisicamente na disputa do Campeonato Brasileiro. A estreia ocorrerá domingo, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

“Estou adaptado à cidade e ao grupo, isso tem me ajudado muito no dia a dia. Posso render ainda mais e vou trabalhar firme para que isso aconteça o quanto antes. Acredito que fiz algumas boas apresentações no Paulistão, mas tenho muito a crescer ainda. Quero evoluir, evoluir e evoluir”, analisou.

“Infelizmente não estive em campo podendo ajudar meus companheiros, mas pelo lado positivo estou trabalhando firme fisicamente para chegar 100% preparado para ajudar quando precisarem de mim no Brasileirão”, concluiu.

