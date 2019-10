Felipe Jonatan mira vaga direta na Libertadores e sonha com título do Brasileiro

Mesmo recuperado de uma virose, o lateral Jorge ainda é dúvida para o jogo desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Bahia. Diante disso, Felipe Jonatan, recém-convocado para a Seleção Brasileira olímpica, vive a expectativa de entrar em campo como titular do Santos pela nona vez no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, na manhã desta quarta-feira, a joia do Peixe projetou o confronto contra o Tricolor e falou sobre os objetivos do time para o restante da temporada.

“O jogo é muito importante. A gente costuma falar que jogo em casa vale 6 pontos. Por conta disso, nós precisamos muito do apoio da nossa torcida para o jogo agora contra o Bahia. Em seguida, nós vamos enfrentar o Botafogo na Vila e contamos com o torcedor também. A gente precisa conseguir a vitória para garantir uma vaga direta na Libertadores e, se ainda for matematicamente possível, brigar pelo título”, comentou.

Apesar de viver um bom momento, o Santos teve um começo de temporada preocupante. Na Sul-Ameircana, o time da Vila Belmiro não passou sequer da primeira fase. Já na Copa do Brasil, Sampaoli perdeu em casa para o Atlético-MG e foi eliminado nas oitavas de final. Independente desses resultados, Felipe acredita que não houve uma oscilação da equipe da Baixada.

“Infelizmente saímos cedo da Copa do Brasil e Sul-Americana. Estamos fazendo um bom trabalho. Acho que não oscilamos tanto. O Flamengo está fora da curva. Fizemos um bom primeiro turno, mas, infelizmente, o Flamengo está muito bem. O que posso garantir é que, enquanto houver chances, vamos lutar pelo título”, insistiu.

15 pontos atrás do Flamengo, o Santos é o atual terceiro colocado na tabela do Brasileiro. Sob a visão do jovem Felipe, se o Peixe não tivesse empatado alguns jogos pontuais em seus domínios, a distância para o Rubro-Negro carioca estaria menor.

“Não estamos frustrados pela boa campanha do Flamengo. O que nos frustra são os pontos que nos perdemos no decorrer da competição. Contra Fortaleza e Athletico-PR, por exemplo. Esses jogos foram em casa nós estaríamos perto mais perto deles se tivéssemos conquistado todos os pontos. É fora da curva o que eles estão fazendo, claro. O que nos resta agora é trabalhar mais”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com