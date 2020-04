Felipe Jonatan lidera quesitos ofensivos e faz Santos “esquecer” Jorge

O Santos não conseguiu segurar Jorge junto ao Monaco (FRA) após o empréstimo até dezembro de 2019. Mas pouco se fala sobre a saída do lateral-esquerdo.

O motivo principal é a afirmação de Felipe Jonatan, titular absoluto não apenas pela falta de um concorrente no elenco, mas pelo bom desempenho.

Felipe ganhou rapidamente a confiança do técnico Jesualdo Ferreira e atuou em todas as partidas do ano – apenas uma começou como reserva, contra o Defensa y Justicia, por conta de dor no tornozelo esquerdo.

Felipe Jonatan é o líder de assistências do Peixe na temporada – são 3, inclusive o mesmo número de passes para gol de Jorge em 2019 inteiro.

Ofensivo, Felipe se destaca em outro quesito – é o terceiro maior driblador do Campeonato Paulista (18), atrás apenas de Dudu (26) e Soteldo (28),

Enquanto isso, Jesualdo tem orientado o ala para ter maiores cuidados defensivos. E esteve satisfeito com o resultado antes da paralisação no futebol brasileiro em meio ao novo coronavírus.

Felipe Jonatan tem 22 anos e contrato com o Santos até 27 de fevereiro de 2024. O Peixe pagou R$ 6 milhões para tirá-lo do Ceará no ano passado.

