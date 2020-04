Felipe Jonatan, do Santos, doa 110 cestas básicas no Ceará: “Entendo meu privilégio”

Felipe Jonatan, do Santos, doou uma tonelada e meia de alimentos (110 cestas básicas) para as cidades de Fortaleza e Maranguape, no Ceará.

O lateral-esquerdo passa as férias forçadas por conta do novo coronavírus em Fortaleza e aproveitou para ajudar famílias prejudicas em meio à pandemia.

“É o mínimo que eu poderia fazer. Desde que sonhei em virar jogador, sempre fui bem claro que ajudaria todos aqueles que precisassem, pois eu já fui um desses que precisou. Não faço por mídia, faço por já ter sentido na pele o que as pessoas estão passando. A fome mata, doar não”, disse Felipe Jonatan.

“Estamos vivendo um momento delicado, em que muita gente precisa de ajuda. Entendo meu privilégio e enquanto eu puder ajudar, vou ajudar. Torço para que o coronavírus passe logo, para acabar com todo esse sofrimento”, completou.

