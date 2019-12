Felipe Jonatan chama árbitro de ladrão e é expulso; Santos pode ter Jorge contra o Flamengo

Felipe Jonatan foi expulso após o apito final na derrota do Santos por 1 a 0 para o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a súmula assinada pelo árbitro Anderson Daronco, Felipe o chamou de ladrão: “Parabéns, seus ladrões. Conseguiram o que queriam”.

Depois da partida, por meio de sua assessoria, o jogador negou que tenha ofendido o árbitro.

“Tenho mais de 60 partidas como profissional e até hoje só havia recebido um cartão amarelo na minha carreira. Ao término da partida, apenas aplaudi a arbitragem. Não falei em nenhum momento o que foi divulgado na súmula. Desafio a ter qualquer imagem que me mostre chamando alguém de ‘ladrão’. Isso não é da minha índole. É preciso ter responsabilidade, mais respeito e, principalmente, jamais faltar com a verdade”, declarou.

Sem Felipe e Luan Peres, também expulso em Curitiba, o técnico Jorge Sampaoli pode utilizar Jorge, fora da equipe desde a agressão contra Eduardo Sasha no clássico contra o São Paulo, em 16 de novembro. A alternativa é improvisar Diego Pituca. Evandro sentiu a coxa esquerda e é dúvida.

O Peixe enfrentará o campeão Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela despedida no Brasileirão. O Alvinegro precisa de vitória simples para garantir o segundo lugar independentemente dos resultados do Palmeiras.