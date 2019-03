Felipe Aguilar vê “adaptação contínua” à defesa “exposta” de Sampaoli no Santos

Mais do que a adaptação normal de um estrangeiro, Felipe Aguilar precisou se adaptar a um estilo inédito de sua carreira: a defesa “exposta” de Jorge Sampaoli.

Rápido e técnico, o zagueiro colombiano se firmou como titular do Santos rapidamente, mas ainda vê muito a aprender.

“É um processo de adaptação contínuo, falta começar o Brasileirão, torneio muito importante. O jogador pouco a pouco encontra o nível, sua posição, seu trabalho para deixar tranquilo. Adaptação total não, há muita coisa, mas pouco a pouco vamos melhorando”, disse Aguilar.

“Eu nunca havia trabalhado com Sampaoli, o conhecia da televisão. Não tinha informação sobre o trabalho. Me surpreende muito, jogamos adiantados na defesa, temos muito espaço nas costas e me tocou adaptar rápido, assim joga o Santos. Apertar e estar exposto. Nesse sentido e em outros, aprendo e conheço da sua metodologia”, completou.

Aguilar tem 25 anos e já disputou 15 jogos pelo Peixe na temporada. Ele foi contratado por R$ 15 milhões junto ao Atlético Nacional-COL em janeiro.

