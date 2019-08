Felipe Aguilar compromete no San-São, recebe 3º cartão e não enfrenta o Cruzeiro

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Felipe Aguilar recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota do Santos por 3 a 2 para o São Paulo neste sábado, no Morumbi, e desfalcará o Peixe contra o Cruzeiro no dia 18, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano foi um dos piores do Alvinegro. Ele comete o pênalti ao colocar a mão na bola antes de Reinaldo virar o jogo e tropeça no lance do terceiro gol, de Pato.

“Começamos bem, tomamos dois gols e caímos um pouco. Só levantamos depois do terceiro gol. Não fizemos o que trabalhamos”, disse Aguilar, após o apito final.

O Santos ainda é o líder, mas pode ficar a um ponto do Palmeiras se o rival vencer o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.