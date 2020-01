Falcão ‘abençoa’ camisa 12 de Raniel no Santos: “Vai fazer história”

Agora vai ter que cumprir, Raniel! 😂🙌🏻⁣

O ídolo @Falcao12oficial deixou uma mensagem ao nosso novo atacante, que jogará com a camisa 1️⃣2️⃣ e brincou ao lembrar que era o número do Rei do Futsal. 🐳 pic.twitter.com/gd8a55Wan8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 14, 2020

Falcão “abençoou” a camisa 12 de Raniel no Santos. O reforço do Peixe escolheu esse número em homenagem ao craque do futsal.

Em vídeo publicado pelas redes sociais do Alvinegro, Falcão apostou no sucesso de Raniel e pediu a camisa do segundo jogo: “Sei que a do primeiro gol é especial”.