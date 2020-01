Exceção no time B, Renyer pode pular etapas no Santos

Renyer é a exceção do Santos B, categoria de volta ao clube em 2020 e com treinamentos iniciados na última segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O elenco tem jogadores sem idade para a equipe sub-20 e… Renyer, de 16 anos. A ideia do Peixe é otimizar a transição ao elenco profissional com treinos entre os mais velhos.

Elogiado pelo técnico Jesualdo Ferreira, Renyer espera ser promovido em breve. Dessa forma, ele mal atuaria no sub-17 e nem passaria pelo sub-20.

As primeiras atividades do Santos B tiveram o comando de António Oliveira, um dos três auxiliares de Jesualdo. O Alvinegro, porém, não descarta trazer um treinador para a categoria.

Renyer assinou contrato profissional, em dezembro de 2019, por mais três temporadas. O Santos tem 100% dos direitos econômicos e a multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 460,8 mi).