Exame não acusa lesão, e Sánchez pode reforçar o Santos em clássico

Desfalque diante do Vasco por dores musculares na coxa direita, Carlos Sánchez pode reforçar o Santos contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio passou por exame de imagem no último sábado e nenhuma lesão foi constatada. O jogador será reavaliado na manhã desta segunda-feira, antes do início da atividade no CT Rei Pelé.

Os desfalques confirmados são Evandro (expulso em São Januário), Cueva (Peru), Derlis González (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica) e Soteldo (Venezuela). Luiz Felipe é dúvida por causa de torção no tornozelo esquerdo. Lucas Veríssimo retorna após cumprir suspensão.

