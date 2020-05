Ex-Santos, Rafael Longuine será pai pela primeira vez com filha de cantor sertanejo

Nas últimas horas desta quinta-feira, o meia-atacante Rafael Longuine, ex-Santos, usou suas redes sociais para anunciar que vai ser pai pela primeira vez. Ao publicar um foto com sua esposa, Aline Lima, filha do cantor Chitãozinho, o jogador de 29 anos não escondeu a felicidade nas palavras.

“Papai e a mamãe já te amam muito filho(a). Muito feliz com esse presente de Deus! Que possa vir com muita saúde! Obrigado, amor, te amo. Um sonho se realizando em nossas vidas! Benção de Deus”, diz a postagem.

Apesar do bom momento extra-campo, Longuine não tem motivos para comemorar quando o assunto é futebol. Depois de iniciar muito bem a temporada com a camisa do CRB, o ex-santista precisou ser submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito na última quarta-feira e terá período de cerca de seis meses de recuperação.

Rafael Longuine ainda pertence ao Santos e tem vínculo até o fim de 2021. Seu contrato de empréstimo com a equipe alagoana vai até novembro deste ano. Com a lesão, se espera que o meia-atacante sequer volte a defender o CRB, caso não haja uma extensão de contrato. Apesar da situação delicada, o atleta poderá assinar um pré-acordo para sair de graça do Alvinegro em junho do ano que vem.