Ex-Santos, Fucile enaltece Jesualdo: “Havia um carinho especial entre nós”

Ex-Santos, Jorge Fucile lembra com carinho de Jesualdo Ferreira, atual técnico do Peixe. Ambos trabalharam juntos no Porto, de Portugal.

O ex-lateral uruguaio falou sobre as cobranças dos companheiros do elenco diante da relação com Jesualdo em entrevista às redes sociais do Porto.

“Eu já o conhecia porque ele tinha me convidado para ir para o Boavista, mas eu fui para o Porto e depois nos encontramos lá. Havia um carinho especial entre nós, me tratou sempre com um filho. Foi a primeira vez que saí do meu pais e ele me ajudou muito”, disse Fucile.

“No início eu não entendia ele e só dizia que sim, então às vezes o treino era de manhã e eu ia à tarde (risos). Mais para frente, naquelas semanas com treino para mim só sexta e sábado, os colegas reclamavam, diziam que eu tinha tratamento especial e era filho dele. Mas chegava o fim de semana e eu respondia em campo”, completou.

Fucile teve rápida passagem pelo Santos, em 2012, envolvido na venda de Danilo ao Porto.

