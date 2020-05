Ex-Santos, Dorival critica Modesto por adiamento de final: “Absurdo”

O técnico Dorival Júnior, ex-Santos e atualmente no Athetico-PR, criticou o ex-presidente Modesto Roma pelo adiamento da final da Copa do Brasil de 2015.

Modesto foi um dos responsáveis pelo pedido à CBF. Os jogos ocorreriam em 4 e 25 de novembro, mas passaram para 25 e 2 de dezembro.

“Aquela mudança não foi nossa, não foi minha. A realidade é essa. Não fizeram uma consulta. O Santos estava pronto e o Palmeiras se preparou em um mês para aquela final. Ganhou. Teve merecimento. Não foi um erro da comissão não. Só soubemos no dia seguinte pelos jornais, pelos sites”, disse Dorival, em entrevista ao jornalista Ademir Quintino.

“Fui conversar com a direção. Um absurdo acontecer o que aconteceu sem sermos ouvidos. Poderiam até tomar a decisão que quisessem, mas não ouvir o departamento de futebol? Foi o maior erro do clube. Aquilo penalizou demais nosso grupo e deu condições para o Palmeiras ganhar aquela decisão”, completou o treinador.

O Santos venceu na Vila Belmiro por 1 a 0, mas perdeu na arena do Palmeiras por 2 a 1 e acabou derrotado nos pênaltis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com