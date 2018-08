Ex-Santos, Caju comemora bom início no Apoel: “Momento único”

Dois gols e uma assistência em três partidas oficiais pelo novo clube. Até um atacante chamaria a atenção pelos números, mas os dados citados são de um lateral-esquerdo conhecido do torcedor santista: Caju. Cedido por empréstimo com opção de compra ao Apoel, do Chipre, o jovem de 23 anos foi o grande herói da classificação da equipe à próxima fase da Liga Europa.

Depois de empatar em 2 a 2 na ida com o Hapoel Beer Sheva, de Israel, o Apoel precisava de uma vitória simples para avançar na competição, mas saiu atrás no placar. Caju empatou após bate e rebate na área e abriu o caminho para a virada, na assistência para o terceiro gol na vitória por 3 a 1

“Me preparei muito forte para colher os frutos que estou colhendo hoje. Nunca deixei de acreditar no meu potencial. É um momento único que estou vivendo, nunca havia feito gol como profissional e aqui no Apoel já são dois, decisivos ainda por cima, fora as assistências. Estou feliz demais por este momento que venho vivendo e pela confiança da comissão técnica e dos meus companheiros em mim”, disse o lateral, com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20.

Segundo o jogador, que marcou logo em sua estreia na derrota para o FK Suduva nos playoffs da Champions League, a eliminação precoce na principal competição europeia serviu de aprendizado para o elenco. Caju ainda garante que a gana de chegar à fase de grupos da Liga Europa é enorme por parte do Apoel.

“Infelizmente na Champions League nós fomos eliminados de forma precoce, gostaríamos de ter avançado e chegado à fase de grupos. Mas a Liga Europa é outra competição enorme e estamos com a mesma vontade de avançar. Aprendemos com o erro da Champions para não repetir na Liga Europa. Estamos confiantes de que podemos, como um grupo, seguir avançando na competição”, completou.