Ex-Fortaleza, Jean Mota quer se manter invicto contra o Ceará

De 2015 a 2016, Jean Mota defendeu o Fortaleza. Quando o assunto é enfrentar o Ceará, o jogador não sabe o que é ser derrotado pelo maior rival do Vozão. Querendo manter essa invencibilidade, o artilheiro do Santos admitiu que o duelo é diferenciado.

“É um clássico diferente para mim. Nunca perdi para eles, tanto pelo Fortaleza, quanto pelo Santos. Tem algo a mais sim. Para a gente continuar na parte de cima da tabela, precisamos vencer”, afirmou o camisa 41 em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Entretanto, o atleta sabe que o Alvinegro da Vila Belmiro irá enfrentar dificuldades. Isso porque além do Vozão ser uma equipe perigosa, a partida será festiva, pois o Ceará comemora o aniversário de 105 anos justamente na data da partida.

“A gente sabe que é um jogo festivo, porque é aniversário do Ceará, então a torcida vai estar em peso. Já joguei lá (no Fortaleza) e sei como é. Temos que estar preparados para isso. É muito complicado jogar por lá, mas temos que dar nosso melhor”, analisou.

Neste domingo, os comandados de Jorge Sampaoli vão enfrentar o Vozão, às 16h00 (horário de Brasília), no Castelão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, o Peixe está em quinto lugar no Brasileirão.

