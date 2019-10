Evolução nos treinos e clássico podem gerar estreia no Santos

Tailson vive a expectativa de estrear como jogador profissional do Santos contra o Vasco neste sábado, às 17h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E há chance de ser titular.

O meia-atacante de 20 anos treinou na vaga de Derlis González no trabalho tático comandado por Jorge Sampaoli na última sexta-feira, véspera da partida, no CT Rei Pelé.

Sampaoli definirá a escalação poucas horas antes da bola rolar, mas cogita dar chance ao Menino da Vila por dois motivos: a evolução nos treinamentos e os desfalques para o clássico diante do Palmeiras, quarta-feira, na Vila Belmiro.

Tailson chama a atenção da comissão técnica por ser um “extremo construtor”, com boa velocidade e finalização, além de servir bem os companheiros. O jovem é ambidestro e tem bola parada perigosa. A maior “conexão” com a equipe, como costuma dizer Jorge Sampaoli, faz ele ganhar a disputa com outros atacantes da base, casos de Allanzinho e Alexandre Tam.

A outra motivação de Sampaoli é não aumentar a lista de ausências no clássico. Derlis González e Soteldo estarão com as seleções do Paraguai e Venezuela, respectivamente. Marinho, reposição imediata no ataque, está pendurado e poderia ser mais uma baixa, deixando apenas Venuto como opção no elenco profissional.

Diante desse cenário, Tailson crê num sábado especial para a sua carreira. A outra dúvida está na defesa, no substituto de Lucas Veríssimo, suspenso – Luiz Felipe, com entorse no tornozelo esquerdo, está fora de combate e não será alternativa. Felipe Aguilar corre por fora.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luan Peres e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Tailson, Soteldo e Eduardo Sasha.

