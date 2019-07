Everson se surpreende com início no Santos e explica titularidade com Sampaoli

Everson chegou ao Santos para disputar posição com Vanderlei, titular absoluto desde 2015. E conquistou a vaga em poucos meses sob o comando de Jorge Sampaoli.

O goleiro admite a surpresa com o bom início de trajetória pelo Peixe e explica por que o técnico optou pelo camisa 22 em vez do 1.

“Vim buscando meu espaço, mas no meio do ano, com cinco ou seis meses de contrato, não imaginava ter cinco jogos seguidos. Estaria mentindo. Está sendo um pouco de surpresa, mas sei da minha qualidade e humildade de como cheguei. Continuo trabalhando para ter mais oportunidades e dar alegria ao torcedor do Santos”, disse Everson, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

“Se analisar é muito difícil, minha autocrítica é grande, eu me cobro antes de ser cobrado. É complicado, mas são seis gols em 13 jogos, vim com essa repercussão de jogar com os pés, mas Sampaoli mostrou números do Brasileiro do ano passado. Não só com o pé, mas fiz mais cobertura, saída de gols e defesas difíceis. Não foi só pelo pé, manter a posse é importante e necessário, Sampaoli implanta isso. Não quero me comparar, procuro trabalhar. Tenho meta de não tomar gols, consequentemente equipe não vai perder. Com nossa qualidade na frente e o estilo do Sampaoli, faremos gols. Tenho sempre essa meta para ajudar a equipe”, completou.

Everson deve ser titular pela sexta vez consecutiva diante do Botafogo, domingo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

