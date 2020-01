Everson revela sonho de fazer gol pelo Santos: “Entraria na história do clube”

Conhecido por gostar de trabalhar com os pés, o goleiro Everson revelou que tem o sonho de fazer um gol vestindo a camisa do Santos. Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, o camisa 22 do Peixe afirmou que tem treinado as batidas de falta e espera uma oportunidade.

Já não é de hoje que o goleiro pratica as bolas paradas, mas sua primeira chance não veio com Sampaoli. Perguntado sobre o assunto, Everson afirmou: “Ano passado não ficou nenhuma mágoa, eu tenho essa característica. Quero realizar um sonho de fazer um gol com a camisa do Santos, nenhum goleiro fez isso ainda aqui, eu entraria na história do clube”.

Everson comenta, inclusive, que aproveitou para demonstrar suas habilidades para a comissão técnica em um treinamento: “Essa semana teve um treino de falta, já cheguei ali no momento propício. O auxiliar viu ali e disse que ganharíamos mais um batedor de falta. Estou há quase um ano no clube, ajudei a conquistar o vice-campeonato e também em ter a melhor campanha no clube dos pontos corridos do Brasileiro”.

Enquanto não participa do momento ofensivo, Everson tem se destacado na defesa. Na última quinta-feira, o goleiro foi exigido em diversos momentos no confronto com o Red Bull Bragantino, que terminou em um empate sem gols.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com