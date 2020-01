Everson nega rivalidade com Vanderlei e comenta retorno de Vladimir ao Santos

Contratado pelo Santos no início de 2019, Everson foi o titular de Jorge Sampaoli ao longo da última temporada, deixando Vanderlei no banco. Apesar da disputa pelo lugar no time, o camisa 22 do Peixe revelou em entrevista coletiva que sempre teve uma boa relação com o antigo “dono” da posição.

“Rivalidade nunca existiu comigo e com o Vanderlei. Ele é um grande goleiro, sempre me recepcionou muito bem no clube. A nossa amizade sempre foi muito forte apesar de só um poder jogar. É um cara que sempre me recebeu de braços abertos no clube, não está mais aqui e desejo muita sorte para ele”, disse o goleiro.

Everson também comentou sobre seu novo concorrente, Vladimir, que retorna ao Santos após o período de empréstimo ao Avaí.

“O Vladimir e um cara com uma história muito linda dentro do clube, se não me engano de mais de 11 anos. Quem vai ganhar com isso é o Santos, com dois goleiros de qualidade disputando pela vaga de titular”, afirmou Everson.

A princípio, Everson segue como titular do Peixe sob o comando de Jesualdo, mas se o português decidir fazer um rodízio, a decisão será respeitada: “Se ele optar por isso, lógico que a gente vai respeitar e acatar a hierarquia do nosso treinador”.

