Everson, do Santos, usa até frescobol para manter o reflexo na quarentena

O goleiro Everson, do Santos, usa até o frescobol nos treinamentos durante a quarentena (veja no vídeo abaixo). Ele trabalha com o preparador físico Sergio Peres três vezes por semana.

Além dos exercícios com bolas de futebol e de pilates, Everson publicou vídeos das defesas com as de frescobol, menores. Sergio Peres explicou o treino.

“Nós treinamos potência, força e prevenção de lesões. Além dessas valências, fazemos treinos de reação específicos para goleiro. A ideia é tentar minimizar a queda do condicionamento físico, dando o máximo de informações para o atleta de acordo com a estrutura que temos”, disse o preparador, à Gazeta Esportiva.

“Usamos bolinhas de frescobol mesmo. Por serem menores, pegam mais velocidade, deixando assim o treino com um grau de dificuldade maior”, completou o personal.

O elenco do Santos está em férias coletivas. O retorno marcado para essa segunda-feira foi adiado por causa da manutenção da pandemia do novo coronavírus e está indefinido.

