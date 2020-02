Everson defende trabalho de Jesualdo no Santos e comenta comparação com Sampaoli

Titular absoluto da meta do Santos, Everson sofreu dois gols na derrota do Peixe diante do Corinthians, mas foi importante para evitar que o placar fosse ainda mais elástico. O revés marcou a primeira derrota de Jesualdo Ferreira, que vem sendo criticado por alguns torcedores.

Em entrevista concedida na zona mista da Arena em Itaquera, o arqueiro saiu em defesa do treinador e projetou uma semana importante para o elenco assimilar suas ideias. Isso porque o Alvinegro Praiano só volta a campo na outra segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP.

“A próxima semana será muito importante para nós, porque teremos toda a semana para trabalhar, entender cada vez mais as ideias do professor Jesualdo e reproduzir nos jogos. As ideias dele são atuais, ele tem uma comissão técnica qualificada, todos os auxiliares dele também tem ideais novas de futebol. Só hoje que não conseguimos impor nossa metodologia de hoje, mas o trabalho dele é muito bom”

Na noite em que Jesualdo conquistou a sua primeira vitória à frente do Santos, o treinador se incomodou quando foi comparado ao ex-comandante do Peixe, Jorge Sampaoli. Assunto esse que também foi abordado com o goleiro.

“Isso pode irritar ele, mas é impossível evitar. Foi um ano bom que nós tivemos, mas isso vem mais de vocês. Para nós jogadores não incomoda. Nós somos profissionais, tentamos nos adaptar o mais rápido possível à uma filosofia nova”, comentou.

Com o resultado, o Santos está ameaçado na liderança do Grupo A. Isso porque a Ponte Preta, vice-líder, tem um ponto a menos que o Alvinegro Praiano e ainda não entrou em campo pela quarta rodada do Paulistão.