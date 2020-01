Everson admite frustração com estreia do Santos: “Não é só o torcedor”

Após o empate sem gols do Santos com o Red Bull Bragantino, o goleiro Everson admitiu que esperava um resultado melhor na estreia da temporada. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, o atleta do Peixe comentou sobre a frustração, mas ressaltou que sua equipe enfrentou um adversário qualificado.

“Não só o torcedor, mas a gente também sai frustrado por ser uma estreia dentro de casa. Lógico que a gente estava enfrentando uma grande equipe. O Red Bull foi o campeão brasileiro do ano passado e hoje está na Série A. Foi uma das equipes de São Paulo com maior investimento e vai seguir investindo. Pegamos uma equipe qualificada. Lógico que a gente, dentro de casa com o apoio do torcedor, procurava a vitória, mas continuar trabalhando que as vitórias vão voltar aqui no Santos, disse Everson.

Ao longo da estreia do Santos no Paulistão, Everson foi exigido em diversos momentos, ajudando a garantir o ponto conquistado. Para ele, é comum um goleiro ter grande participação no jogo: “O goleiro sempre espera dar sua parcela de contribuição. A gente sabe que são 90 minutos de jogo mais acréscimos e com certeza a gente vai trabalhar, independente da equipe que a gente for enfrentar. Dentro da Vila Belmiro ou fora, o goleiro sempre vai trabalhar”.

Agora, o Peixe trabalha para evitar que a frustração da estreia se repita na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa.

