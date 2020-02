Evandro vai de peça fundamental a não relacionado no Santos

Com a chegada de Jesualdo Ferreira, o meia Evandro acabou perdendo bastante espaço na equipe do Santos. A peça chave do esquema de Sampaoli no ano passado disputou apenas dois dos seis jogos que o time realizou neste ano.

Contratado do Hull City, da Inglaterra, em julho de 2019, o jogador logo caiu nas graças do comandante argentino, que o escalava junto com Sánchez no meio de campo. Juntos, os dois foram responsáveis por 11 assistências e 6 gols, sendo um do brasileiro e cinco do uruguaio, em 11 jogos, dos quais o Santos venceu oito, empatou um e perdeu apenas dois.

“Jogar com Sánchez e Evandro é tratar de jogar com quem gera muito em todo o ano. Sánchez na direita e Evandro na esquerda, a bola chega, não voltam para buscar. Dois jogadores com clareza para o ataque. Evandro nos dá a clareza que necessitamos. São fantásticos e importante que estejam juntos e se complementem, que sejam sócios do ataque do Santos”, disse Sampaoli na época em que treinava o Peixe.

Na atual temporada, a nova ideia de jogo que vem sendo implementada acaba deixando o meia de 33 anos fora até mesmo do banco, como no último jogo, diante da Ferroviária. Desde que Jesualdo chegou, no início de 2020, quem passou a cumprir esta função mais avançada foi Diego Pituca, que originalmente é um jogador mais defensivo.

O ataque é um dos pontos mais criticados pela torcida ultimamente. O Alvinegro marcou apenas seis gols em seis jogos. Porém, apesar do baixo número de bolas na rede, o Santos é o líder do Grupo A do Paulistão, com 11 pontos.