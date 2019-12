Evandro sobre permanência de Sampaoli no Santos: “É unanimidade”

Faltando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a tensão envolvendo a permanência de Jorge Sampaoli se intensifica. Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, Evandro, autor do gol que garantiu a vitória do Santos contra a Chapecoense, não escondeu sua preferência.

“Nós não pedimos diretamente para ele ficar, mas a vontade da permanência dele é uma unanimidade no grupo. A campanha do Santos já foi muito boa nessa temporada e pode ser melhor ainda no ano que vem. Dar continuidade no trabalho é muito importante e seria mais fácil para todo mundo”, destacou.

A temporada do Peixe é, de fato, muito consistente. Apesar de todos os problemas fora dos gramados, o time da Vila Belmiro está na vice-liderança do Campeonato. Frente a isso, o meio-campista voltou a elogiar o treinador.

“A vice-liderança não nos dá o troféu de campeão, algo que nós queríamos muito. Mas isso mostra que o trabalho foi bem feito e nos temos que seguir dessa maneira. Foi um campeonato diferente pelo o que o Flamengo fez, mas nós estamos completamente satisfeitos”, analisou.

Com a vaga já garantida para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América, Evandro encerrou sua participação na entrevista confiante na boa campanha do Santos.

“Temos de tudo para fazer uma boa Libertadores. Quando os jogadores estão muito focados, pensando jogo a jogo, com o psicológico voltado para acreditar que estão preparados e com muita vontade nos jogos o futebol fica mais equilibrado. Se a gente continuar dessa maneira, principalmente com muita vontade de vencer as partidas, temos chances de fazer uma boa Libertadores”, finalizou.

Com 71 pontos somados, o Santos pode garantir a segunda colocação se superar o Athletico-PR. A partida válida pela 37ª rodada está prevista para esta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com