Evandro sente a coxa e vira dúvida no Santos para enfrentar o Flamengo

Evandro é dúvida no Santos para enfrentar o Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista sentiu o posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. Ele passará por exame de imagem nesta sexta.

Se Evandro não estiver à disposição, a tendência é do meio-campo com Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez. O uruguaio foi poupado em Curitiba. O Peixe não tem desfalques por suspensão ou lesão.

O Alvinegro garantirá o segundo lugar se vencer o campeão Flamengo na Vila. Além disso, empate confirma a melhor campanha na história dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006).