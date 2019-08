Evandro relata observação do banco e diz que é fácil se adaptar ao estilo de Sampaoli no Santos

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, costuma dizer que alguns jogadores têm dificuldade para se adaptar ao sistema tático e algumas vezes não conseguem se adequar. Com Evandro, não foi assim.

O reforço ex-Hull City, da Inglaterra, diz que é fácil jogar no time dirigido pelo argentino. Meia armador de origem, ele tem se adaptado à formação com três meio campistas, sem um 10 clássico.

“Isso me favorece. Ele tem pedido para os jogadores dessa posição (serem todos volantes) e eu acho muito bom. Tenho achado fácil o que ele pede para os do meio fazerem e o posicionamento. Posicionamento é o mais importante. Tenho feito bem. Essa semana tem sido boa novamente para treinar bem e tentar uma chance para jogar domingo”, disse Evandro, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

“Difícil dizer o que eu fiz ou o outro deixou de fazer. Nos trabalhos táticos, onde ele organiza posicionamento, eu tenho prestado muita atenção. E nos jogos no banco eu estava atento no posicionamento do Sánchez e Felipe faziam. Procurei me posicionar onde ele pede. Não achei difícil ou muito diferente, até achei fácil. Anteriormente, em muitos jogos, eu pensava em muita coisa, buscar a bola, e aqui é mais posicionado, entrelinhas, e ficou mais fácil de entender. Cada jogador tem sua função, é questão mais de posicionamento e entendi bem. Eu tenho achado mais fácil (jogar nesse esquema do que em outros times na carreira)”, completou.

Evandro estreou contra o Goiás, entrou contra o São Paulo e foi substituído aos nove minutos diante do Cruzeiro, por causa da expulsão de Gustavo Henrique. O meia de 32 anos espera por nova oportunidade frente ao Fortaleza no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

