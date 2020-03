Evandro lamenta falta de chances no Santos: “Me sinto melhor que no ano passado”

Evandro terminou 2019 como titular do Santos e esperava alcançar o status de “intocável” nesta temporada. Mas não foi o que aconteceu.

O meio-campista ainda não empolgou o técnico Jesualdo Ferreira e teve apenas quatro chances no ano.

“Você sabe o que eu vou responder… É obvio que quero jogar. Ele (Jesualdo) não conversou comigo sobre isso, mas hoje me sinto melhor que no ano passado. Ano passado cheguei no meio da temporada, mas agora estou jogando bem e tenho que esperar por uma oportunidade”, disse Evandro, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Delfín, na Vila Belmiro.

Evandro lembrou da surpresa ao atuar como primeiro volante contra o Defensa y Justicia, na Vila Belmiro, e destacou a expectativa em jogar como meia.

“Essa foi uma experiência nova. Nunca tinha sido volante de marcação, porque a marcação é o que eu menos tenho de bom. Mas eu procuro fazer o que é passado. Foi bom quando troquei de posição e voltei a atuar onde prefiro”, concluiu.

O contrato de Evandro termina em 30 de junho, mas há uma cláusula de renovação automática até dezembro. O Santos ainda não pagou aos empresários a comissão pela contratação no ano passado.

