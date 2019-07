Evandro fala em “satisfação e orgulho enorme” de jogar pelo Santos

Confirmado como reforço do Santos, Evandro já falou como jogador do clube. O meio-campista de 32 anos se mostrou empolgado com a nova etapa na carreira e com a chance de vestir a camisa alvinegra. Além disso, passou um recado à torcida.

“Quero agradecer a todos os envolvidos na minha contratação, em especial ao presidente do Santos, e dizer que é uma satisfação e um orgulho enorme estar jogando em um grande clube. A torcida santista pode ter certeza que eu vou trazer qualidade para o time”, declarou.

O jogador assinou contrato até 30 de junho de 2020, com possibilidade de ampliação até 31 de dezembro de 2020.

Perguntado sobre o motivo que o levou a optar pelo clube paulista, Evandro não hesitou e garantiu que a escolha não foi difícil. “É fácil optar pelo Santos. E por estar há nove anos na Europa, também pelo fato de voltar para o meu país. Eu, minha mulher e minhas filhas estávamos sentindo saudades da família e dos costumes do nosso povo. Então isso também ajudou para que eu voltasse para o Brasil e escolhesse o Santos”, afirmou.

O contrato do jogador com o Hull City, da Inglaterra, terminou no último domingo. Desse modo, ele chegou ao Peixe sem custos além do salário, em negociação vista como oportunidade de mercado pela diretoria.