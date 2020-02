Evandro comemora oportunidade e fala sobre contato com Jesualdo no Santos

O meia Evandro chegou ao Santos em 2019, mas não conseguiu sequência com Jorge Sampaoli devido a algumas lesões na coxa no fim do semestre. Depois de fazer a sua estreia na temporada na vitória por 2 a 0 contra a Inter de Limeira, o jogador comemorou, na coletiva desta sexta-feira, a oportunidade dada por Jesualdo Ferreira.

“Ano passado perdi uma sequência por uma lesão e isso faz diferença. Ter iniciado o ano com o grupo todo, me sinto fisicamente melhor do que no ano passado. Essa diferença me ajuda no rendimento. É um início, espero evoluir mais e fiquei satisfeito de ter tido essa oportunidade ontem”, falou.

Evandro nunca trabalhou com o seu atual treinador, mas já o enfrentou durante sua passagem em Portugal, quando viveu o auge da carreira. Segundo o meia, ter jogado no futebol português facilitou a adaptação com Jesualdo.

“Nós nos enfrentamos quando eu jogava no Estoril e ele no Sporting. Pelo fato de conhecer muitos treinadores portugueses, fica um pouco mais fácil. Não só eu, mas todos os jogadores conseguiram entender um pouco melhor. É questão de tempo da gente conseguir jogar cada vez melhor”, analisou.

A adaptação tem que ser rápida, já que o período de pré-temporada foi curto. Com o treinador português, o Santos optou por permanecer no CT Rei Pelé nos primeiros treinos do ano, sem fazer amistosos e sequer jogos-treinos.

O Peixe continua com estilo de jogo ofensivo, mas com algumas mudanças em relação ao trabalho de Sampaoli no ano passado. Evandro analisou as diferenças nas orientações passadas pelos treinadores.

“O que foi passado, principalmente para os jogadores da minha posição, é de vir armar um pouco mais o jogo. Com o Sampaoli a gente ficava um pouco mais próximo da área e buscava mais no fundo. Os meias faziam essa tarefa e principalmente os pontas. O que foi passado para mim agora é para recuar e pegar essa bola de frente”, finalizou.

