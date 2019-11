Evandro avalia “bom ano” pelo Santos e diz que nunca ficou tanto tempo sem fazer gols

Evandro chegou em julho, estreou em agosto e é um dos jogadores mais utilizados por Jorge Sampaoli na reta final da temporada do Santos.

O meio-campista fez nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, uma avaliação positiva do semestre, mas também mostrou cobrança por melhora. Ele ainda não fez gol pelo Peixe.

“Cheguei com o pessoal todo jogando. Vim de férias, passei por um período para entrar em forma e me custou um pouco. Tive jogos como titular e me machuquei. Depois da lesão ainda não cheguei (ao ideal). São jogos atrás de jogos. (Ano) me surpreendeu muito, foi tudo muito novo e estou contente por ter jogado tantos jogos. É algo que realmente não esperava. Tenho gostado, sim. Estou satisfeito”, disse Evandro.

“Tem aspectos que eu preciso melhorar. Tenho essa consciência, inclusive conversei com a comissão técnica. Nunca fiquei tanto tempo sem fazer um gol, é algo que me incomoda. O principal é eu ter essa consciência. O mais importante é o que o treinador passa. Carinho do torcedor nos dá mais confiança, mas tenho que fazer o que eu tenho fazendo. Se estou jogando é porque o treinador está satisfeito com o que eu tenho feito”, completou.

Evandro briga por espaço com Diego Pituca para a partida contra o Cruzeiro neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com