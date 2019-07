Evandro aparece no BID e depende da forma física para estrear pelo Santos

O nome de Evandro apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira. O meio-campista está liberado para estrear pelo Santos.

O primeiro jogo diante do Bahia, dia 13, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, depende da forma física do recém-chegado.

O jogador de 32 anos ficou mais de um mês sem treinar depois do fim da temporada no Hull City (ING), mas tem participado bem das atividades no CT Rei Pelé e a comissão técnica avaliará dia após dia para liberá-lo ou não à viagem até Salvador.

Evandro deve participar de alguns minutos durante o jogo-treino deste sábado, contra a Ponte Preta, no CT Rei Pelé.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com