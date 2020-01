Esposa acreditou na aposentadoria de Jesualdo antes do convite do Santos: “Deixou no ar”

Zulmira Ferreira, esposa de Jesualdo Ferreira, disse ter acreditado na aposentadoria do treinador antes do “sim” para o convite do Santos.

Jesualdo, já comentarista do “Canal 11”, em Portugal, cogitou parar, mas decidiu aceitar o chamado do Peixe após alguns dias de negociação.

“Ele deixou no ar que não ia aceitar. Entretanto, houve persistência por parte do Santos e marcaram um encontro para Lisboa. Quando vi todo esse cenário, pensei que, mais uma vez, ele ia pegar nas botas e não as ia arrumar, como já tinha dito que o faria. Ele me diz isso há 11 anos, portanto, desta vez estava convencida que ele ia parar, mas quando tive conhecimento desse contato por parte do Santos, pensei logo: ‘Não! Esse é um filme que já vi várias vezes'”, disse a comentarista de TV Zulmira, à Revista Vip, de Portugal.

“Foi uma decisão há dois, muito ponderada. Ele não decidiu nada sem mim. Conversamos muito”, completou.

Zulmira Ferreira ainda não veio ao Brasil, mas já sabe quando será a viagem. “Vou para o Brasil no início de fevereiro. Eu e as mulheres dos assistentes”, concluiu.