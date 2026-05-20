Cuca define Santos com Miguelito e Gabigol titulares contra o San Lorenzo; veja escalações

O Santos está escalado para o duelo de logo mais contra o San Lorenzo, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com muitos desfalques, entre eles o de Neymar, o técnico Cuca promoveu cinco mudanças no time titular, com uma improvisação na lateral esquerda e Miguelito e Gabigol entre os titulares.

A bola rola para Santos e San Lorenzo a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Santos com mudanças

Cuca definiu o Santos com ao menos cinco mudanças em relação ao último jogo. As novidades começam já na lateral direita, com o retorno de Igor Vinícius, recuperado de um quadro febril, ao time titular. Na lateral esquerda, Barreal começa improvisado após Escobar sentir dores na perna esquerda.

Já no meio-campo, Oliva volta ao 11 inicial para substituir Gustavinho, que começa no banco. Por fim, no ataque, quem ganha chance é Gabigol, assim como Miguelito.

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Barreal; Arão, Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Miguelito e Gabigol.

Desfalques: Neymar (dores na panturrilha direita), Escobar (dores na perna esquerda), Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Luan Peres (cumpre protocolo de concussão), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita).

San Lorenzo escalado

Do outro lado, o San Lorenzo do técnico Gustavo Álvarez conta com três desfalques.

A escalação do San Lorenzo tem: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios e Mathias De Ritis; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi.

Desfalques: Gastón Hernández (ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo), Daniel Herrera (ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito) e Ezequiel Cerutti (ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito).

Como chegam as equipes?

O Grupo D da Sul-Americana está bastante embolado, e todos os times ainda têm possibilidade de classificação. O Santos é o lanterna, com três pontos, enquanto o San Lorenzo lidera a chave, com seis. O Peixe precisa da vitória para ainda ter chances de ser líder e ir direto ao mata-mata.

Arbitragem de Santos x San Lorenzo