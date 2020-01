Entenda por que os laterais do Santos devem mudar de perfil em 2020

O mercado deste início de ano do Santos não está dos mais agitados, porém o clube inicia 2020 com algumas diferenças para o elenco que terminou o Campeonato Brasileiro de 2019 passado na vice-liderança. Dentre as alterações, chama a atenção a repaginação das laterais.

Do lado direito, Victor Ferraz deixou o clube após seis temporadas vestindo a camisa do Peixe. O jogador foi envolvido em uma troca com o Grêmio, que enviou ao Santos o também lateral Madson, que assinou por três anos com o Alvinegro Praiano. Além disso, Pará segue sendo opção para a posição.

Já pelo lado esquerdo, Jorge não permaneceu no Santos e retornou ao Monaco. Dessa forma, Felipe Jonatan inicia a temporada sendo o único jogador para o setor no clube.

Além das trocas dos nomes, o Santos muda as características dos atletas para as laterais. Isso porque, com Jorge Sampaoli, Victor Ferraz e Jorge eram utilizados como laterais que tornavam-se meio-campistas quando a equipe atacava, centralizando no campo ofensivo. A dupla tinha qualidade de passe, apesar de não ter tanta velocidade.

Já em 2019, a tendência é que o Peixe inicie o ano com laterais posicionados de maneira diferente. Madson é um jogador que não tem o passe como qualidade principal, porém tem velocidade e intensidade para chegar à linha de fundo. Do outro lado, Felipe Jonatan também é mais veloz do que Jorge, que era mais construtor.

Em entrevista ao Canal 11, em Portugal, Jesualdo Ferreira adiantou que deve utilizar o 4-3-3 no Santos, explicando também como enxerga a função de seus laterais. Os alas devem mudar de comportamento e posicionamento em relação ao ano passado.

“O 4-3-3 me garante conseguir passar para outros sistemas com mais segurança. É um sistema que controla melhor os espaços. Para colocar o meu 4-3-3, preciso ter jogadores que consigam interpretar o que eu quero. O 4-3-3 torna-se menos forte quando se tem dois laterais fortes ofensivamente”, disse o treinador.

O Santos realiza a sua pré-temporada no CT Rei Pelé. O clube fará seu primeiro jogo oficial de 2020 contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, no dia 23 (quinta-feira), às 19h15, na Vila Belmiro.