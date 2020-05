Entenda por que Jesualdo, do Santos, recebe elogios “toda semana”

O técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, recebe elogios de jogadores “toda semana”. Nos últimos dias, Quaresma, Tiago, Fucile e Zeca Rodrigues comentaram sobre o trabalho do português em entrevistas.

Nas redes sociais, a repercussão é dividida. Alguns valorizam Jesualdo e destacam a melhora do Peixe antes da paralisação no futebol em meio ao novo coronavírus. Outros dizem que esse técnico tão elogiado “ainda não chegou”.

Diante dessa dúvida, a Gazeta Esportiva conversou com atletas do atual elenco do Alvinegro, pessoas próximas a Jesualdo e pesquisou declarações de ex-comandados para entender o carinho pelo profissional de 73 anos.

Em comum, há um verbo: “ensinar”. Todos costumam destacar Jesualdo como um professor exigente, mas educado, e fã da repetição até o aprendizado.

Os relatos também indicam um treinador que olha no olho para elogiar ou criticar, que explica o motivo e não apenas dá ordem e assume a responsabilidade na derrota.

Uma declaração de Bosingwa, jogador ex-Chelsea e comandado por Jesualdo Ferreira no Sporting, resume bem.

“Treinador especial? Jesualdo Ferreira. Ser treinador não é só chegar e preparar o treino. Ser treinador é ser um professor, ensinar e ter paciência para fazer. Jesualdo tinha isso, ao contrário de muitos treinadores top que querem jogadores já feitos”.

No caso do Santos, o elenco vê muita diferença de Jesualdo Ferreira para Jorge Sampaoli. Além das questões táticas, o tratamento era diferente com o argentino em 2019.

Ninguém duvida da capacidade técnica de Sampaoli, mas havia pouca explicação sobre as decisões. O time ganhava de determinada forma e no treino seguinte tudo começava do zero. Com Jesualdo, há maior interação e se ouve mais os atletas.

O Santos de Jesualdo Ferreira atuou 12 vezes em 2020. Depois de oscilação e processo de adaptação do elenco, o time melhorou antes da pausa e as especulações sobre demissão diminuíram. O aproveitamento é de 58,3%.

