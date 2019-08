Empréstimo de Noguera exemplifica dificuldade do Santos para reduzir elenco

O Ponferradina, da segunda divisão da Espanha, anunciou a contratação de Fabián Noguera, do Santos, por empréstimo de um ano. A informação foi antecipada pela Gazeta Esportiva.

E essa negociação exemplifica a dificuldade do Peixe de reduzir o elenco. Noguera sai cedido gratuitamente, com a maior parte do salário pago pelo Alvinegro e sem valor de compra fixado.

Noguera tem 26 anos, passaporte europeu e foi oferecido pelo Santos e/ou empresários a diversos clubes do Brasil, Argentina e Europa. Depois de relutar e buscar a venda, o Peixe aceitou as condições rechaçadas anteriormente e liberou o empréstimo.

O Alvinegro possui dificuldade semelhante com Bryan Ruiz, Guilherme Nunes e Matheus Ribeiro, atletas fora dos planos de Jorge Sampaoli. O trio não recebeu propostas oficiais nos últimos dias.

O caso de Cueva também é complexo. O peruano atrai interesse, como do Botafogo e Metz (FRA), mas o Santos só pode vendê-lo por R$ 26 milhões. Ele está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro e há cláusula de compra obrigatória.

As janelas internacionais fecham na maioria dos países no fim deste mês de agosto e o Santos ainda tenta enxugar o plantel e reduzir a folha mensal. O Peixe, porém, está pessimista e a solução pode ser o mercado interno, com salários outra vez pagos pelo clube.

