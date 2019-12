Emprestado pelo Santos, Cleber se despede do Oeste e mira Série A em 2020

Emprestado pelo Santos para o Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, Cleber Reis não deve permanecer na equipe de Barueri.

O Oeste tem interesse em mais um ano de empréstimo, mas o zagueiro de 28 anos se despediu do clube nas redes sociais e mira chance na primeira divisão em 2020.

“Final de campeonato é também época de despedida. Gostaria de agradecer, primeiramente, Deus e a cada um que fez parte da minha passagem pelo Oeste. Foram meses de muito trabalho e dedicação, mas também um período em que desenvolvi grandes amizades. O resultado final do campeonato não foi o melhor possível, mas graças ao suor de cada um pudemos manter o Rubrão na série B. Agradeço também a comissão técnica por confiar em meu trabalho, a diretoria, por fazer um esforço na minha contratação e a torcida, que me abraçou desde o instante em que cheguei. A passagem por Barueri foi curta, mas certamente deixará lembranças para sempre. Valeu, Rubrão!”, escreveu Cleber.

Cleber Reis disputou 21 jogos na Série B e foi o capitão do Oeste, salvo do rebaixamento na penúltima rodada. A equipe pagava quase R$ 50 mil do total do salário do defensor (R$ 250 mil).

O Peixe, a princípio, não tem interesse em reaproveitar Cleber e pensa em vendê-lo. O vínculo com o Alvinegro vale até 30 de janeiro de 2020.

Daniel Guedes (Goiás), Fabián Noguera (Ponferradina-ESP), Sabino e Rodrigão (Coritiba), Guilherme Nunes (Paraná), Romário (Vila Nova), Rafael Longuine (Ponte Preta), Jonathan Copete (Pachuca-MEX), João Igor (Sport), Diego Cardoso (Guarani) e Felippe Cardoso (Ceará) foram cedidos nesta temporada e retornam em 2020. Noguera e Copete possuem vínculo até o meio do ano.

