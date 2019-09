Emprestado e titular, Yuri pode atuar pelo Fluminense contra o Santos

Emprestado pelo Santos até dezembro, Yuri pode enfrentar o ex-time pelo Fluminense na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o diretor executivo de futebol do Tricolor, Paulo Angioni, afirmou que não há qualquer impedimento no contrato de empréstimo, mesmo com a divisão dos salários.

Sem espaço com o técnico Jorge Sampaoli, Yuri é atualmente titular do Fluminense com Oswaldo de Oliveira. São 14 partidas pelo clube carioca na temporada.

O contrato de Yuri Lima com o Peixe vai até dezembro de 2020. Destaque do Audax no vice-campeonato paulista em 2016, o volante nunca repetiu o bom desempenho no Alvinegro.

O Santos ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 37 pontos, agora a cinco do Palmeiras e a oito de distância para o líder Flamengo. O Fluminense está em 17º, com 18, e na zona do rebaixamento.