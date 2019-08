Emprestado, Arthur Gomes pode enfrentar o Santos pela Chape no sábado

O Santos emprestou Arthur Gomes para a Chapecoense até dezembro, mas não fixou no contrato qualquer cláusula para vetar a participação do atacante.

Dessa forma, Arthur estará à disposição da Chape contra o Peixe no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Menino da Vila, Arthur Gomes tem sido titular da Chapecoense. No total, são 13 jogos e um gol marcado no Brasileirão. Não há valor de compra fixado no acordo de empréstimo.

Promovido ao elenco profissional do Alvinegro em 2017, Arthur tem contrato até dezembro de 2021 e busca fazer parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli em janeiro da próxima temporada. Ele atuou três vezes sob o comando do argentino antes do empréstimo.

